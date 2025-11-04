Бизнесът настръхна! Обяви готовност за протест

Бизнесът настръхна и обяви протестна готовност. Причината е Бюджет 2026 и заложените в него по-високата осигурителна тежест и вдигане на някои данъци. Първоначално от правителството бяха обещали, че няма да се пипат осигуровките, но пенсионната вноска ще се увеличи с 2 процентни пункта. 5% е и ръстът на данък дивидент - мярка, която според работодателите ще има пагубни последствия за икономиката.

"Увеличаването на осигурителната вноска с 2 процентни пункта удря директно върху възнагражденията на работещите хора и разходите на работодателите", каза изпълнителният директор на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България) Добрин Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Според АИКБ повишаването на данъците означава увеличаване на сивата икономика.

"Икономическите субекти ще се опитат да избегнат данъците", посочи изпълнителният директор на работодателската организация.

"Всеки инвеститор преди да инвестира и преди да реализира своята инвестиция прави проучване на инвестиционната среда, а данъчната тежест е съществена част от това проучване. Повишаването на данъчната тежест директно води до регрес в инвестициите", отбеляза Иванов.

"Ние нямаме против разходите, техния обем, мащаб, пропорции. Имаме против структурата и начина, по който се разпределят тези приходи. Иначе по отношение на данъчните приходи подкрепяме и данък дивидент", каза Иванов.

"Асоциацията на организациите на българските работодатели категорично възразява срещу практиката от последните години проектът на държавния бюджет да се изпраща в последния момент, с часове за становища вместо разумни срокове", се казва в позиция и на АОБР.

"Повишаването на осигурителните вноски с 2 процентни пункта и двукратното увеличение на данъка върху дивидента са действия в обратната посока и ще предизвикат верига от необратими процеси - отлив на инвестиции, нарастване на сивата икономика, влошаване на конкурентоспособността на икономиката, ръст на инфлацията, забавяне на икономическия растеж и в крайна сметка ще ерозират приходите в бюджета, вместо да ги стабилизират", завършват те.

"Радикално левите политики у нас не само създават пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий. Приходите от данък "Дивидент" може да намалеят, а с тях ще секнат и инвестициите. За това предупрежди в свой пост във Фейсбук и председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

За утре, 5 ноември, е насрочен и Национален съвет за тристранно сътрудничество. Ако от правителството по време на преговорите не направят поисканите от работодателите отстъпки, от бизнеса заявяват и своята протестна готовност.

Иначе синдикати и работодатели са на едно мнение - държавният сектор у нас е прекалено голям, скъп и неефективен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com