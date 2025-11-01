7 модела се борят да станат Автомобил на годината в Европа, само един е с чист ДВГ

Журито на престижната европейска награда "Автомобил на годината 2026" публикува списък с финалистите, който включва 7 модела. Повечето от тях отразяват основната тенденция на световната автомобилна индустрия - прехода към електрическа тяга.

От 35-те първоначално номинирани автомобила до финала стигнаха Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Skoda Elroq стигнаха до финала. Така единственият финалист с класически бензинов двигател е Dacia Bigster, докато модели са хибридни или изцяло електрически, отбеялзва "Аутомедия".

Финалните тестове ще се проведат за първи път в Испания - на пистата Parc Motor Castelloli близо до Барселона, където 60 журналисти от 23 държави ще оценят управлението, комфорта и енергийната ефективност на финалистите.

Победителят ще бъде обявен на 9 януари 2026 г. на автомобилното изложение в Брюксел. През миналата година наградата беше спечелена от Renault 5, което изпревари Kia EV3 и Citroen eC3.

Dacia и Skoda са единствените марки в краткия списък, които никога не са печелили Автомобил на годината. Dacia Duster беше включена в списъка миналата година и зае четвърто място в генералното класиране. Последната Skoda във финалния списък беше Enyaq iV през 2022.

