Как да свалим килограми без йо-йо ефект?

Всеки иска да изглежда добре. За съжаление животът на бързи обороти често не ни го позволява. Яденето на вредна храна на крак, тютюнопушенето, липсата на движение, стресът – всички тези фактори водят до натрупване на излишни килограми. Добрата новина е, че не е нужно да инвестираме в специални хапчета, кремове, уреди за отслабване или фитнес инструктори, за да влезем отново във форма. Ще ви изброим няколко изпробвани метода за отслабване, с които можете лесно да се сдобиете с мечтаното тяло веднъж завинаги:

Разнообразете хранителния си режим

Знаем добре, че не можем да ядем само моркови и кейл до края на живота си, за да запазим добра фигура. Здравословното хранене не означава ядене на еднообразна храна всеки ден. Яжте цветни сезонни плодове и зеленчуци. Добавете повече ароматни подправки в храната. Тайната на успешното здравословно хранене е всъщност да си позволяваме от време на време любима храна в умерени количества. Този навик ще ни помогне да се придържаме по-дълго време към здравословното хранене и да не се отказваме лесно. Eдин

Пробвайте групов спортен курс

Груповите спортни активности могат наистина да ни помогнат да отслабнем, тъй като когато спортуваме с други хора, нашата мотивация се повишава, отколкото като сме сами. Едно място където можем да изпробваме подобен курс е Lucky Fit. Тази клиника за здравословно отслабване и детокс предлага ефективен хранителен режим за отслабване, който комбинира здравословен хранителен режим без глад и разнообразни физически упражнения, които са едновременно приятни и ефективни. Хранителният режим се провежда в Банско под лекарски контрол.

Яжте храни, богати на ценни вещества

Ето няколко продукти, които просто задължително трябва да присъстват в ежедневното меню на всеки, който иска да отслабне:

Овесени ядки

Забравете за „диетичните"мюслита, които често съдържат захар и консерванти. По-добре си пригответе здравословно мюсли с овесени ядки и плодове за закуска у дома. Овесът е пълноценна храна, която може да ни помогне да станем слаби и стройни без да гладуваме. Той съдържа протеини и въглехидрати, които са необходими за пълноценна закуска, също така фибри, които ни държат сити за дълго време. Овесените ядки съдържат магнезий, витамин В1, цинк, мед, фосфор, манган, биотин, биотин, хром. В тях се съдържа още една важна съставка – бета глюкани- водоразтворими фибри, които повишават производството на холецистокинин. Това хормон, отговарящ за контрола на глада.

Леща

Лещата е страхотен вариант за тези, които искат да влязат във форма лесно. Тя е нискокалорична и е засищаща, може да се направи на гозба или да се добави като гарнитура към друго ястие. Освен че е диетична храна, тя е богата на полезни хранителни вещества и е топ храната, от която нашето тяло се нуждае. В лещата има фибри, мед, фолиева киселина, желязо, протеин, витамин В1, калий.

Авокадо

Славата на тази храна расте и съвсем заслужено, Авокадото е богато на мазнини, но това не трябва да ни плаши, тъй като те са от полезния вид. Авокадото намалява нивата на лошия LDL холестерол и съдържа олеична киселина, която е с доказано добър ефект при отслабване. Авокадото увеличава усещането за ситост, което е още един печеливш фактор при отслабване. В него има също витамин Е, С, К, В6, каротеноиди, калий, фибри, магнезий, фолиева киселина, редица минерали и фитонутриенти .

Извара

Още един нискокалоричен продукт, който носи не само благоприятни ползи върху организма ни, но и ни помага да отслабнем. Изварата ни засища без да оставя тежест в стомаха, като в същото време съдържа полезни вещества. Изварата е богата на протеини и незаменими аминокиселини. Интересен факт е, че тялото отделя енергия при усвояване на протеина, което означава че изварата стимулира метаболизма. Избирайте извара с ниско съдържание на соли.

Варени яйца

Яйцата са отлична храна за здравословен старт на деня и помощник в отслабването. Доказано е, че хората, които консумират яйца на закуска, приемат по-малко калории през деня и се чувстват сити по-дълго. Те са добър източник на пълноценни и лесноусвоими белтъци, витамини, минерали, мазнини, редица микроелементи. Също така в тях има витамин A, E, D, витамини от група B2, B6, B12, PP, минерали като калий, калций, магнезий, натрий, фосфор, сяра, желязо, хлор, микроелементи: манган, селен, мед, цинк и незаменими вещества като като холин, фолиева и пантотенова киселина.

