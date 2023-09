Зеленски със силни думи за България

Украинският президент Володимир Зеленски отправи благодарности към България, че не удължава ограниченията върху износа на украинско зърно от 15 септември нататък. Това написа той в социалната мрежа X.

„Благодаря (на министър-председателя) Николай Денков и неговия екип, както и българските парламентаристи, които подкрепиха този ход. България дава пример за истинска солидарност“, допълни Зеленски.

По-рано днес депутатите решиха да свалят забраната за внос на пшеница от Украйна. Забраната важеше до 15 септември. Предложението беше прието със 124 гласа "за" и 69 "против". 8 депутати гласуваха с "въздържал се".

С решението отпада извънредната мярка за забрана на внос на пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе от Украйна след 15 септември.

I am grateful to Bulgaria for its decision not to prolong restrictions on Ukraine’s agricultural exports after September 15th.



I thank PM Nikolai Denkov and his team, as well as Bulgarian parliamentarians who supported this move.



Bulgaria sets an example of true solidarity.