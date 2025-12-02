Топ политолог: Асен Василев връща жеста на Радев

Протестът показа доста неща. Беше организиран заради бюджета. Преобладаващата част на протеста бяха млади хора, студенти, ученици, хора, които не плащат, не са сложили два камъка един върху друг в живота си. Не знам, дали бюджетът им е най-големия проблем.

Това заяви в ефира на БНТ политологът Стойчо Стойчев, коментирайки погрома в столицата, който последва протест срещу бюджета, оглавен от представители на ПП-ДБ. Те имат право да протестират, но дайте една листовка на един тийнейджър с неща, които не трябва да направи, и той ще ги направи точно след 15 минути, защото някой му е казал , че не трябва д аго прави.

"Организаторите на протестите много добре знаят това и могат да си дадат ясна сметка, че като организират подобен протест, такъв изход е много вероятен. Затова да се правят на невинни, нечули, невидели е най-малкото наивно. Ясно е, че всеки един протест носи рискове, че има отговорници за ескалацията на напрежението. Също е ясно, че организаторите на събитието са най-отговорните в това отношение, защото тези, които не са го организирали може да се възползвали, но платформата е дадена от организаторите на протеста", каза още политологът.

"Румен Радев направи Асен Василев политик, а сега Асен Василев му връща жеста. Това е реверанс, който правят един на друг. В тази ситуация бих казал, че не печелят гражданите, а тези с политически амбиции", каза още политологът.

