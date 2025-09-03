Станислав Анастасов с разкрития за водната криза. Спешни решения

Нямаме комплексно управление на водите и за това сме една от малкото държави в Европа, която има и режим на водата, и наводнения. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов по време на парламентарния дебат по повод решението на НС за спешни мерки срещу водната криза. То бе внесено от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало по инициатива и настояване на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. С него се създава Национален борд по водите, който ще координира общите действия на всички министерства и институции, които отговарят за водите у нас.

Вие не разбирате как действат държавните институции, обърна се Анастасов към „Продължаваме промяната“. Министърът на околната среда и водите има власт само върху т.нар. язовири, които формират по-малко от 30 % от водовземанията за питейни нужди и за напояване. Затова няма как консултативният съвет по водите да реши проблема с водната криза, посочи депутатът от ДПС-Ново начало. Там, където водата за питейни нужди идва от тези язовири, там няма режим на водата, посочи той.

Идеята е няколко министерства, които стопанисват съоръженията за управление на водите, да действат в синхрон, каза Станислав Анастасов.

Министърът на околната среда и водите няма правомощия върху съоръженията, които са собственост на други министерства. А те са много, за съжаление, допълни той.

4 години управлявахте и истината е, че и вашите министри не си говореха. Сега поне министрите си говорят и имат желание да направят един координационен орган, чрез който да могат заедно да се справят с проблема. Защото решенията на проблемите са наистина спешни, каза Станислав Анастасов.

Още през май ние от ДПС-Ново начало ви предложихме част от тези мерки, залегнали в общото предложение в момента, но вие смело и безотговорно ги отхвърлихте, продължи народният представител, визирайки ПП-ДБ.

Положението с водата е неприятно, не е като събирането на проценти, каза Анастасов. И допълни: „Плашещо е, че вие не разбирате как работят институциите в държавата. Видяхме го докато управлявахте, виждаме го и сега, когато сте в опозиция“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com