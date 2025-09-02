Скандал във властта! Желязков се скара на Дянков, разкри фантасмагория

Скандал заради данъците избухна във властта. Повод бе коментар на шефа на Фискалния съвет Симеон Дянков за вдигане на данъците и конкретното му предложение ДДС да стане 22%

Правителството няма намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, заяви премиерът Росен Желязков в Бургас пред журналисти.

В понеделник председателят на фискалния съвет и бивш финансов министър от ГЕРБ Симеон Дянков лансира подобна идея, като дори прогнозира, че ДДС ще скочи на 22%.

Желязков: Гледайте кой говори

"Гледайте кой го казва и съдете дали новината не е фантасмагория. Правителството, ако е имало намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично. А това се заявява първо с актове на кабинета, второ с комуникация от страна на кабинета, където са предложенията към законодателя, и със закона за бюджета за следващата година", коментира Росен Желязков.

Той допълни, че с нито един от тези компоненти или теми правителството не се е ангажирало с позиция, че има намерение или че се готви да го направи.

Това обаче не означава, че правителството няма да се стреми към финансова дисциплина и към нормално обвързване на приходите и разходите със стремеж към по-балансиран бюджет, отбеляза премиерът.

Фалшивата новина

Като "абсолютно фалшива" новина той определи, че с въвеждането на еврото се покачват цените. Според него покачването на цените следва естествени икономически процеси и те са свързани с изпреварващия темп - основно на доходите - пред ръста на икономиката.

"Затова и имаме голямо предизвикателство по отношение на подготовката на бюджета за 2026 г. Обвързването на голяма част от доходите, и не на последно място на тези в публичния сектор, с минималната и договорената работна заплата, ще доведе до огромен ръст на разходите по отношение на подготовката на бюджета. А това от своя страна се явява и основен генератор за инфлация", обясни Желязков.

Премиерът разби опорка

Премиерът се спря и на "още една опорна точка", която по думите му трябва да бъде разсеяна, а именно твърдението, че Българската народна банка е премахнала лимита от 5 милиона. "Няма такова нещо. Има лимит от 5 милиона за заеми от физически и юридически лица. А основно инвестициите ще бъдат в полза на общини и на държавни институции", заяви Желязков.

