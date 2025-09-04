Росен Желязков с пълни подробности за самолета на Урсула

Премиерът Росен Желязков официално потвърди, че няма данни GPS-сигналът на самолета на Урсула фон дер Лайен да е бил заглушаван

Извършени са измервания на радиочестотния спектър. Няма данни за изменения на спектъра на GPS-честотите, както и на честотата на кулата на РВД в Пловдив, заяви министър-председателят по време на изслушването му в парламента по повод скандала.

Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов ("Продължаваме промяната-Демократична България"), който по-рано през седмицата поиска незабавно отстраняване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и спешно свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с "хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на ЕК".

"Не са констатирани изменения на честотите в района на летище Пловдив, не са получени и доклади за проблеми с радиочестотите от други прелитащи самолети край Пловдив в това време", заяви Желязков.

От разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на начина на кацане. Транспондерът на самолета е излъчвал отличен сигнал, няма данни за заглушаване. Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД", допълни Желязков.

