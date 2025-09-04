Истината за самолета на Урсула! Няма заглушаване

Обрат със самолета на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Заглушаване на GPS-сигнала не е имало.

Новината съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в интервю за бТВ.

Няма данни нито от РВД, нито от ВВС, нито от независимата Комисия за регулиране на съобщенията, GPS-системата на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен да е била заглушавана, категорично подчерта Караджов.

Той съобщи, че българската държава не е подавала информация за заглушаването към европейските институции и НАТО.

„Много заглавия се четат”, коментира Караджов международната реакция по случая. Той добави, че самият пилот казва, че има „проблеми” с GPS-системата, а не че е останал без нея.

„Аз съм български вицепремиер, длъжен съм да кажа истината", посочи Гроздан Караджов.

За да твърдите, че нещо е факт, то трябва да бъде научно доказано. Ако вие кажете, че тук е 25 градуса, с един термометър ще го премерим. Пилотът казва, че има проблем, но с кой GPS? С кой? На компютъра, на земята? Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко. Нито тези на гражданската ни авиация - РВД, ГВА, нито тези на ВВС, които са в София и Пловдив, т.е. на двете места имаме доста сериозно радиочестотно наблюдение, нито дори Комисията за регулиране на съобщенията не показва срив в сигнала на GPS-a. Емпирично ние не намираме нито едно доказателство за това, каза министър Караджов.

Аз съм български министър, казвам фактите - единственото, което ГВА е предала към европейската агенция по безопасността на авиацията е, че има доклад от разговора между кулата и пилота, че той има проблем с GPS-а. Той после след кацането благодари на air traffic контрольорите за доброто водене, казва, че имал само "miner issues" (б.а. - малки проблеми). Тепърва ЕАСА ще вади компютрите на борда и ще проверява, посочи още Караджов.

