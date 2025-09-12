"Промяната" се разкри! Прегърна се с МЕЧ и дерибеите

"Промяната" се разкри! Тя се прегърна с МЕЧ и дерибеите на Доган. Трите партии внесоха вот на недоверие срещу правителството заради политиката му в сектор вътрешна сигурност и правосъдие. Хората на Асен Василев с мъка събраха 59 подписа.

"Това правителство не се справя в сектор вътрешна сигурност и правосъдие. Виждаме не просто несправяне, а системен отказ от това държавата да се бори срещу завладяването на държавата от интереси, които нямат политическа легитимация", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Вотът е много сериозен труд на две парламентарни групи и ще бъде подкрепен от няколко депутати от АПС. От други подписи няма да търсим, защото не са участвали в подготовката на вота. Очаквам това да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция в парламента и да бъде с най-смисления и продължителен дебат", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

