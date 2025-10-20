Проф. Михаил Константинов обяви новата роля на ДПС-Ново начало

Приказките са едно, реалността е друго. Ще има преформатиране на някакво ниво, вероятно по-голямо участие на Ново начало в ръководството на парламентарните комисии. Вероятно ще имат участие и на ниво зам.-министри. Простата математика изисква втората по сила партия в коалицията да получи полагащото ѝ се участие.

Това каза проф. Михаил Константинов в сутрешния блок на bTV.

"Те са в коалиция в момента, цари гигантско лицемерие. Тия с кордона управляват заедно с Ново начало, иначе не могат да издигнат управление", заяви още проф. Константинов, визирайки ИТН и БСП.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com