Проф. Михаил Константинов обяви новата роля на ДПС-Ново начало

Ще има преформатиране, каза изборният спец

Проф. Михаил Константинов обяви новата роля на ДПС-Ново начало
20 окт 25 | 8:22
Мира Иванова

Приказките са едно, реалността е друго. Ще има преформатиране на някакво ниво, вероятно по-голямо участие на Ново начало в ръководството на парламентарните комисии. Вероятно ще имат участие и на ниво зам.-министри. Простата математика изисква втората по сила партия в коалицията да получи полагащото ѝ се участие.

Това каза проф. Михаил Константинов в сутрешния блок на bTV.

"Те са в коалиция в момента, цари гигантско лицемерие. Тия с кордона управляват заедно с Ново начало, иначе не могат да издигнат управление", заяви още проф. Константинов, визирайки ИТН и БСП.

