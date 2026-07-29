Първо проучване. Кой ще е новият ни президент

Настоящият президент Илияна Йотова има шансове да спечели изборите, макар не на първи тур и да остане на "Дондуков" 2 още 5 години или общо 15, ако се брои довършването на мандата на Румен Радев и двата предишни като негово вице. Това сочат първите социологически проучвания още преди да стане ясно, че премиерът и неговата Прогресивна България ще я подкрепят за собствен мандат начело на президентската институция.

Национално представително изследване, проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс, очертава първоначалните нагласи на българските граждани преди президентските избори през 2026 г. Резултатите показват както наличието на ясно разпознаваеми политически ядра, така и значителен дял избиратели, чието окончателно решение ще зависи от конкретните номинации и конфигурацията на президентската надпревара.

Изследването е проведено между 23 юни и 11 юли 2026 г. – преди обявяване на кандидатурата от Илияна Йотова – сред национално представителна извадка от 1503 пълнолетни български граждани.

Около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха подкрепили настоящия президент за следващ мандат.

На второ място от потенциалните кандидати за президент се нарежда бившият служебен премиер Андрей Гюров с 23%. След него е потенциална кандидатура на преподавателя в СУ проф. Даниел Вълчев с 18%.

Данните очертават ясно очакване следващият президент да не бъде нито чисто церемониална фигура, нито носител на радикална промяна към президентска република.