Ротацията на председателя на НС ще бъде на всеки 10 месеца

Официално! Ето кой заменя Киселова в НС
28 окт 25 | 21:12
Агенция Стандарт

Коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС, БСП – Обединена левица и ИТН се разбраха да има ротационно председателство на председателя на Народното събрание. Ротацията ще бъде на всеки 10 месеца. На председателското място след Наталия Киселова ще седне Рая Назарян, обявиха във вторник вечер от ГЕРБ-СДС.

„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието днес.

Автор Агенция Стандарт
