МВнР призна за иранската нота

Беше разпространен текст на една иранска нота във връзка с тема, която нееднократно беше засягана в официален и в общонационален порядък. Американските самолети на летището в София са част от учение на НАТО. Това е обяснено на Иран, каза на брифинг заместник-министърът на външните работи Марин Райков.

„Няма основания това да поражда опасения за българските граждани, а отношенията ни с Иран остават нормални и дипломатически ненакърнени. Комуникацията тече по естествен начин, няма снижаване на нивото. На Иран е обяснено, че България не участва във военни действия и не планира да бъде въвлечена в такива, а Народното събрание не е взимало решение за участие в конфликти в региона. С други думи, нотата на Иран не трябва да се разглежда като повод за тревога или за излишни страхове сред населението“, увери Райков.

По думите му в София не се зареждат бойни самолети, които участват в конфликта в Близкия изток. „НАТО също не е във война в момента. Държа да подчертая, че над България не летят бойни самолети. С други думи, тази нота не трябва в никакъв случай да бъде разглеждана като повод за по-високи нива на притеснения“, добави той.

