Министър Петкова отвърна на Асен Василев

Асен Василев ще влезе в учебниците по публични финанси като пример за това как не трябва да се управляват парите на данъкоплатците, обяви министърът на финансите Теменужка Петкова. В публикация във Фейсбук Петкова отговори на пост на лидера на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев, който заяви, че държавата е взела за шест месеца по-голям дълг, колкото за предишните три години заедно, предава БТА.

Според Петкова бившият министър на финансите е пример за това колко е вредно да бъдеш популист на този пост. Дълго време ще ни е нужно, за да преодолеем негативните последици от присъствието на този човек в публичните финанси на страната, пише още тя.

Тя дава примери, критикувайки Василев, че е взел заеми, за да увеличи заплати и пенсии, без за това да са налице икономически предпоставки, взел е от държавната енергетика малко над 5 млрд. лв., без да е ясно за какво са похарчени, изтеглил е от Националната електрическа компания (НЕК) 1,2 млрд. лв., уж за купуване на зърно, но и до днес да няма нито зърно, нито пари, взел е 1,2 млрд. лв. от ВиК холдинга без да е ясно за какво са похарчени, подписал е споразумение за помощ на земеделците за 600 млн. лв. без да са били осигурени средства в бюджета, обещал е на българските общини средства за инвестиционни проекти за милиарди, а в бюджета са били предвидени само 500 млн. лв., както е превърнал в нещо нормално дефицита по бюджета да бъде 3%. Това е повече от недопустимо, пише още министърът на финансите.

