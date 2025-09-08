Министър Митов отсече за тол камерите и побоя в Русе

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов коментира темата за тол камерите и случая с побоя над директора на полицията в Русе, при откриването на учение на НАТО край монтанското село Ерден.

Той каза, че засичането на средната скорост от тол-камерите има дисциплиниращ ефект, а само за ден са установени около 3000 нарушения.

Митов сподели личното си наблюдение при пътуването си по магистралата

"Всички знаят, че се измерва вече средна скорост. Не знаят съвсем точно къде са отсечките. Огромната част от шофьорите са дисциплинирани

Вътрешният министър е убеден, че за системните нарушители на пътя трябват по-строги мерки.

"При рецидив - отнемане на книжката доживот".

Той коментира тeзата на защитата на момчетата, обвинени за побоя над директора на полицията в Русе - Николай Кожухаров.

Тяхната версия е, че са се защитавали и са били провокирани.

"Ясно е, че ще се появят версии на адвокати, на защитата. Ние сме казали ясно каква информация имаме още в деня на инцидента. Фактът е, че от задържаните младежи нито един от тях не виждаме пострадал, а виждаме директорът на полицията в болница с тежки травми, още е там. Защитните версии са много изкривени и конспиративни", коментира Митов.

Четирима са обвинените за нападението над Кожухаров. Съдът ги остави в ареста с най-тежката мярка за неотклонение.

Според родителите на едно от момчетата - младежите са били нападнати от полицейския шеф и приятеля му.

"Дете, 54 кг, може ли да се бори със 130-килограмов мъж, това е невъзможно, такива телесни повреди", каза след гледането на мярката бащата на обвинения Жулиен - Сюлейман Кязимов.

