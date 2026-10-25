Михаела Доцова гласува и обяви своя избор: Опит, държавническо отношение и последователност

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас на президентските избори в неделя, 25 октомври, и отправи послание към избирателите.

„Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“, написа тя в личния си профил във Facebook.

Доцова публикува и снимки от гласуването си, като постави акцент върху качествата, които цени при избора на държавен глава.

Видин с най-висока активност, Кърджали – с най-ниска

Междувременно Централната избирателна комисия обяви първите данни за участието на гражданите в президентския вот.

Към 12:00 часа избирателната активност в страната е 5,8%, като правото си на глас са упражнили общо 385 092 души.

Най-активни са избирателите в област Видин, където до обяд са гласували 8,12% от имащите право на глас.

На другия полюс е област Кърджали с едва 2,56%.

Каква беше активността на предишните президентски избори?

За сравнение, на президентските избори на 14 ноември 2021 г. към 11:00 часа избирателната активност е била 8,62%, а до урните са отишли 571 830 души.

Така първите отчетени стойности за настоящия вот са по-ниски, макар данните от двата избора да са за различни часове и да не позволяват напълно пряко сравнение.

Гласуването продължава, а следващите данни на ЦИК ще покажат как се променя активността през втората половина на изборния ден.