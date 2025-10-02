Край! Отрязаха Радев за ДАНС, ДАР и ДАТО

Спряха кранчето на президента Румен Радев да подписва укази за назначаване на председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО.





Със 120 гласа "за", 56 "против" ( 2 от БСП, 7 от ПП-ДБ, МЕЧ, "Величие" и "Възраждане") и 12 "въздържал се" (10 от ПП-ДБ и двама от АПС) бе решено шефовете на ДАНС, ДАР и ДАТО да се избират както досега - по предложение на Министерския съвет, но с решение на Народното събрание, а не през съгласувателна процедура с държавния глава.



След гласуването Маноил Манев от ГЕРБ предложи текстът веднага да мине и на второ четене. За секунди отново 120 депутати бързо се съгласиха и така порязаха президентските правомощия окончателно. Този път 65 бяха "против", а двама от АПС продължиха да се въздържат.



Още на 18 септември с извънредно заседание парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред подхвана орязването на част от президентските правомощия, като акцентът е свързан с назначаването на шефове на службите.

Измененията влязоха по спешност ден, след като президентът Румен Радев официално отказа да назначи предложения от правителството за шеф на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев.



Темата с назначаването на ръководители в спецслужбите депутатите подхванаха близо 9 часа след началото на работния си ден - по-рано си удължиха заседанието точно заради трите законопроекта, касаещи назначенията.



Измененията бяха представени и мотивирани от Александър Рашев от ИТН, който настоя, че с тях не се нарушава Конституцията.

