Край! Отрязаха Радев за ДАНС, ДАР и ДАТО
След гласуването Маноил Манев от ГЕРБ предложи текстът веднага да мине и на второ четене
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След гласуването Маноил Манев от ГЕРБ предложи текстът веднага да мине и на второ четене
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