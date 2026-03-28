Костадинов удари по масата: Гюров незабавно да се оттегли

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска служебният министър-председател Андрей Гюров незабавно да се оттегли, а президентът Илияна Йотова да се извини публично на българските граждани за неговия избор. Поводът е становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз Николас Емилиу по делото, свързано с отстраняването на Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ). Според заключението: Законът за БНБ не противоречи на правото на ЕС, а БНБ е имала пълното право да го отстрани поради установена несъвместимост

„Генералният адвокат на Съда на ЕС удари поредния шамар на цялата задкулисна система. Той потвърди това, което „Възраждане“ каза още през декември 2023 година с официалния сигнал, който внесохме – Андрей Гюров е заемал поста в БНБ в условията на груба несъвместимост“, заяви Костадинов.



Той подчерта, че Гюров не е прекратил навреме участието си в търговско дружество и в нестопански организации, без да ги декларира и без разрешение от Управителния съвет на БНБ. Костадин Костадинов посочи, че това означава, че Гюров не е отговарял на законовите изисквания за заемане на високия пост в БНБ и следователно не е трябвало да бъде в „домовата книга“, от която се избират служебни премиери.



„Ако Гюров е бил правомерно отстранен от БНБ поради конфликт на интереси, как тогава е законен неговият избор за служебен министър-председател? Това поставя под сериозно съмнение легитимността на цялото служебно правителство и на всички актове, които то издава.“, посочи председателят на „Възраждане“.



Костадинов припомни, че още преди назначаването на Гюров „Възраждане“ са предупреждавали президента Йотова за големия риск, който поема. Въпреки това Костадин Костадинов заяви, че е имало силен задкулисен натиск за избора на Гюров, като е била разпространявана тезата, че Европейската централна банка едва ли не го е оневинила – теза, която сега се опровергава.



Йотова трябва да излезе и да се извини на българския народ, че назначи човек, който по закон не е трябвало да бъде в БНБ. А Гюров – да се оттегли незабавно, преди да е нанесъл още по-големи щети. До изборите управлението на страната да се поеме от някой от заместниците му, настоя Костадин Костадинов. Той предупреди, че България отново е изправена пред сериозен риск, особено в навечерието на нови избори.

