Константин Мишев с нова поговорка за деребеите! Изтри усмивката на Радев

Така известният журналист Константин Мишев коментира във фейсбук думите на президента Румен Радев, произнесени на 6 септември в Пловдив. Преди това той излезе с остър коментар за Радев и ПП-ДБ.

Немалко политици лягат и стават с името на Пеевски. А той ги надиграва всеки ден!, категоричен е Мишев.

Ето цялата публикация на Константин Мишев:

Това първият случай в историята ли е президент с церемониални функции да иска вот на недоверие на правителството?

Защото опитът да се блокира въвеждането на еврото е сред главните мераци на Румен Радев. И след това да бъде свалено коалиционното правителство.

Оставете приказките на вождовете на ПП-ДБ, че били подкрепяли присъединяването на България в еврозоната. Това са празни приказки. Иначе нямаше да играят по свирката на президента и да поставят под риск спокойното и добре организирано преминаване към общоевропейската валута.

Зависимостта на тази коалиция и особено на "Продължаваме промяната" от президента Радев е очевидна и поради други причини. При едни бързи избори те ще получат по-малко гласове. Имиджът и популярността им стигнаха дъното. На кръчмарски език - те нямат сметка от избори сега. Но те бяха вкарани в политиката от президента и дойде времето да платят сметката. Яли, пили и се веселили... дойде ред да се бръкнат в джоба. Защото няма безплатен обяд.

Колкото до "Величие" те хептем нямат изгода от предсрочни избори, тъй като няма да влязат в следващия парламент. При тях зависимостите са геополитически. Нямам представа какво са им обещали или с какво ги държат властелините от североизток. Но няма как да се обясни това, че сами си режат клона, на който и сега едва се крепят.

"Възраждане" пък разиграват класически вариант на "мижи, да те лажем". Те, за разлика от ПП-ДБ и "Величие", имат полза от бързи избори. Ще вземат повече гласове. Но ловко изчакват другите две формации да се "накървят" и ще гласуват под строй срещу правителството. И ще бъдат по-кресливи от вносителите при разискването на вота на недоверие.

За МЕЧ не ми се хабят байтове.

И така... всичко пак е в ръцете на ДПС-Ново начало. Те ще решат дали редовното правителство ще продължи да управлява. Не напразно някои политици (немалко) лягат и стават с името на Пеевски. А той ги надиграва всеки Божи ден.

В заключение. Румен Радев и неговото президентско войнство нямат сили да свалят правителството. Защо тогава е този безсмислен вот на недоверие? Много е просто.

Докато траят парламентарните препирни, а не е изключено да има и ръкопашен бой в Народното събрание, ще се позабрави корупционният мегаскандал с Боташ. Ние ще продължим да плащаме като попове по 1 милион на ден. Копринков и приятели ще останат на заден план. ДАНС пак няма да има редовен ръководител.

А телевизорът ще гърми хем силно, хем дрезгаво: ЗАВЛАДЯНА Е ДЪРЖАВАТА.

Не зная дали е завладяна, но ако Радев и неговите слуги успеят да сринат стабилността... наистина може да се стигне до хаос, а оттам до диктатурата е само една стъпка.

За илюстрация използвам картината ХАОС на художника Джордж Уатс.

