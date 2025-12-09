Грандиозен скандал със сина на украинската посланичка у нас!

Доведеният син на украинската посланичка в София Олеся Иванчук е задържан за убийството на сина на зам.-кмета на Харков, потвърдиха украинските медии. Според съдебните документи освен Рижук вторият арестуван за бруталното престъпление също е украинец – 45-годишен бивш митничар.

В декларацията на посланик Олеся Илашчук, която Обективно.БГ открива в единния държавен регистър на декларации на Украйна, Богдан Рижук е посочен като неин син. Тя е негова мащеха, потвърди специализираният антикорупционен украински сайт Anticor.ua., предава Епицентър.

Богдан Рижук е син на украински бизнесмен, бивш директор на пазара в Калинивка, Иван Рижук. В началото на 2013 г. Рижук-старши е заподозрян за участие във финансови измами като ръководител на пазара, но в края на февруари 2021 г. съдът го оправдава. Делото е за злоупотреби, свързани с дейността на „Джемма“ ООД, чийто представител е Олеся Илашчук, назначена за посланик на Украйна в България в края на 2022 г.

Измъчван, убит и изгорен

На 25 ноември 2025 г. 21-годишният украински гражданин Данило Кузмин, син на настоящия заместник-кмет на Харков Сергий Кузмин, е брутално измъчван и убит във Виена. Снимка на младия мъж беше добавена към списъка с изчезнали лица в базата данни на Украйна.

Според информация, публикувана от местните медии, тялото на младия мъж е открито на задната седалка на напълно изгорял автомобил „Мерцедес“ в квартал Донаущат.

Аутопсията показа изгаряния от почти 80% по тялото на жертвата, като същевременно има следи от наранявания с тъп предмет по главата, получени приживе. В белите дробове на Кузмин не са открити следи от вдишване на сажди, въз основа на което виенските сили за сигурност предполагат, че жертвата е била мъртва по време на пожара и автомобилът с тялото е запален, за да се прикрие престъплението.

На 2 декември Герхард Винклер от Службата на криминалната полиция на Виена представи на пресконференция основната версия за дръзкото престъпление. Според полицията изтезанието и убийството на младия мъж са свързани с финансов мотив – значителна сума пари е изтеглена от крипто портфейлите на починалия. Заподозрените са идентифицирани и задържани на територията на Украйна.

Това са 45-годишен мъж и 19-годишен младеж, който е учил в същия университет във Виена като убития син на заместник-кмета на Харков.

Австрия не иска екстрадиция

На 2 декември 2025 г. Киевският окръжен съд задържа под стража за 40 дни арестуваните по делото за убийството на Данило Кузмин. Австрия няма да иска екстрадиция на украинците и случаят ще бъде разгледан от местните правоохранителни органи, въпреки че престъплението е извършено във Виена.

Съдебните материали показват, че задържането на украинците, които са били обявени за международно издирвани от 27 ноември по искане на Австрия, е извършено вечерта на 29 ноември в Одеса.

Това са Александър Агоев – 45-годишен бивш служител на Одеската митница на Държавната фискална служба, от когото са иззети 89 000 долара, и 19-годишния Богдан Рижук, доведен син на украинската посланичка в София. Разследващите работят по версията, че тези пари са изтеглени от криптопортфейла на убитото момче. Именно кражбата на парите се смята за основния мотив за жестокото престъпление.

