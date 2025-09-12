Докога ще има протести в защита на арестанти?

„Промяната“ роди политически Франкенщайн, който нарича газенето на закона правосъдие

Когато Кики, Ники, Лена и Асен влязоха във властта с ония пици и започнаха да тъпчат конституцията, да разпореждат арести, да харчат бюджета като кредитна карта и да се радват на овациите от президента, за всички беше ясно, че това ще има пагубни последствия в обществото. Подмяната на ценности като морал, закон и ред ражда чудовища. Просто бе въпрос на време. Уви, то не закъсня.

18-годишно момче е зад решетките, защото прегази с АТВ петима. Малкият Марти, който още е на границата между живота и смъртта, не може да усети ръката на майка си. Христина вече я няма. Но родителите на задържания Никола Бургазлиев не говорят за пробите на сина им, показали канабис, а за съмненията си, че те са подменени, а експертизата на АТВ-то – умишлено променена, за да скрие дефектите му. Разбира се, виновни са разследващите… Досущ като „гражданското общество“, защитаващо 22-годишния Даниел Терзиев, който също под влияние на коктейл от алкохол, кокаин и марихуана, дерайлира влак в София заради кутия цигари, нарушавайки изпитателния срок на присъдата си за кражба. Машината помете 7 коли, разруши прясно ремонтиран подлез и по чудо не рани никого. И тук виновни са разследващите, които пречели на Терзиев да гледа болната си баба…

Нощен спаринг на улицата в Русе прати местния шеф на полицията в болница, а четири момчета, едното от които само на 15, постоянно в ареста. Но никой не търси причината и вината за агресията. Всеки се опитва да извлече дивиденти от нея, превръщайки я в оръжие срещу опонентите си – политически, градски, съседски... Защото в хищническия си напън да овладее правната система у нас „Продължаваме промяната“ подмени толкова много ценности, че роди политически Франкенщайн. Той гледа записите не на общината, а на БГ елфите, които не само тиражират видеа с удобно отрязани секунди, но и ликуват, когато някой е пребит и бере душа в болница. Наперени са - имат подкрепата на Ивайло Мирчев, който ги величае в тв студиата като пазители на законността. И нарежда на медиите да ходят по заведенията, за да питат кой с кого обядва. Невиждан цинизъм!

Политическият Франкенщайн не се интересува от решенията на съда. Той ги игнорира и подменя. Нарича се „Правосъдие за всеки“, но не търси справедливост, както уж твърди, а заобикаляне на закона за хванатите в крачка пепейци. Прави протести както в защита на осъдената и вкарана в затвора за корупция Десислава Иванчева, така и за арестувания за ОПГ и злоупотреби с власт кмет на Варна Благомир Коцев, така и за задържаните за побой четирима младежи.

Политическият Франкенщайн нарича бития старши комисар Николай Кожухаров мутра и независимо, че е на болничното легло, му иска оставката заедно с тази на шефа му вътрешния министър Даниел Митов. Защото това обслужва целите му – да твърди, че държавата е завладяна.

Какво се случва у нас? Кога напълно загубихме сетивата си за черно и бяло, за добро и зло, за елементарната преценка кое е редно и кое не? Кога престанахме да вярваме на съда и да спазваме законите? Когато Радев каза, че трябва да има повече министри като Кирил Петков, когато нарече него и бандата му „шарлатани“ или когато вдигна юмрука с репликата „Мутри вън“, показвайки на всеки потник в държавата, че всичко му е позволено?!

Рибата се вмирисва от главата, мъдро е отбелязал народът. Днес на върха на държавата мирише. Търсейки собствения си образ като бъдещ лидер на партия, президентът ту лети с кортеж ала Путин, ту показва перки като Ганьо на плажа. Знаете ли – когато колата му влиза в президентството, НСО спира движението по жълтите павета и отбива пешеходците.

Радев грабна знамето на „Възраждане“ срещу еврото, влезе в руските ботуши на МЕЧ и „Величие“, опита се да приватизира дори битката на ДПС-Ново начало с дерибеите. Чудно ли е тогава, че шарлатаните, които лично инсталира в политиката, всеки ден подменят факти, обстоятелства и събития.

Най-грозна обаче е спекулацията на ПП-ДБ с драмата в Русе. Че нещо в целия случай не е наред, спор няма. Но никой не дава възможност на прокурори и следователи да си свършат работата. А всеки от участниците в инцидента е вече толкова омаскарен, че какъвто и да е резултатът от разследването, никой няма да повярва.

ПП-ДБ нарича завладяна държавата, в която по силата на народния вот, е далече от управлението, мъдро каза конституционалистът доц. Борислав Цеков. Истината е, че държавата не е завладяна, а освободена – от войнстващия либерализъм, който подменя правилата на играта в своя полза и жонглира с истината както му е удобно само и само да печели. И днес сме принудени по трудния начин отново да наредим пъзела на нормалността.





