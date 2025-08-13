Диана Дамянова: Пеевски пак издърпа картите от ръцете на ПП-тата

Пеевски отново издърпва картите от ръцете на ПП-тата, излиза в публична, бурна и концептуална защита на държавната ни собственост и за пп-тата остава да подкрепят Пеевски, да го подкрепят с някакви вариации или да се отметнат от публичната си защита на българската държавна собственост. Това заяви пиар експертът Диана Дамянова в свой пост във фейсук.

Между дългите и скръбни текстове в защита на държавната собственост в нета най-сладък беше един списък на детските лагери от соца, над 90% от които са рушащи се и падащи, дори опасни сгради… Но авторът /беше авторка/ на списъка се жалваше, дори виеше от болка. Нейната теза беше да не се продават, а да се възстановят пионерските лагери и децата да щъпуркат щастливо в тях.



Много красиво и много изискано, но то малко изисква да се възстанови и управляващата комунистическа партия, която единствена на света не знаеше, че колективното благо минава през индивидуалното такова. И че когато изпращаш хиляди деца на пионерски лагери на държавна издръжка, то всъщност облагаш с незаконен данък всички граждани на страната, които плащат тази издръжка.



Защото няма безплатен обяд...



За да бъда отговорна, ще трябва да отбележа, че тази гениална идея през последните години беше артикулирана от политика певец и рецитатор Хазарта, който направи цяла платформа за избирането си за евродепутат именно от възстановяване на детските лагери, и то по цял свят.



Не че отиването на човек без политическа култура, образование и дори елементарно знание на чужди езици не беше скандално, но това беше в стилистиката на Кирил Петков „да се отблагодарим на хората”. И хората, в случая човекът, този с нула езици освен български /ама кво, то българският също е официален/ се оказа в европарламента…. за да възстановява лагерите по света.



Засега няма данни за висока успеваемост, както и дали такива усилия въобще се извършват.



Та драмата с продажбата на електронен, открит и публичен търг на държавната собственост "с отпаднало предназначение" се разгоря веднага, като именно ПП се обяви срещу продажбата им с героичния лозунг "няма да позволим да разпродадете България". И въпреки че това беше единственото дясно, ясно и правилно решение, лявата ПП каза, че с телата си ще защитим държавната собственост.



Аргументът, че те знаели, че тази собственост ще бъде разпродадена на Пеевски /на открит търг с публични оферти/, ме накара да занемея.

Ами така де, лагери и това е.



И точно да изчакаме да видим тази защита с телата си… и едно по-голямо тяло защити държавната собственост.



Да си остане за хората, каза Пеевски и в изявлението му дори се съдържа цялостна концепция как чрез закриване на всички органи, които се занимават с "нечестната" приватизация, запазване на собствеността, там където е и използването й в името на хората.



Концепция, която е направо напълно вляво, където навярно е и самата партия Ново начало, начело с Пеевски, но пък тя сваля от плещите му упрека, че ще си купува държавна собственост на електронни , публични търгове с явно наддаване.



Идеите са фантастични, разпадащата се държавна собственост да бъде използвана за детски градини и жилища и какви ли не богоугодни дейности, в полза на хората.



Тази идея, разбира се, пропуска факта, в който съм лично убедена, че държавата е лош стопанин и трудно, много трудно, ако не и невъзможно е да управлява каквото и да било по правилен начин и в името на хората.



Защото държавата непрекъснато и системно изгражда нова и нова бюрокрация, бюрокрация, склонна към административен произвол и корупция и в този магически кръг – между добрите думи и лошите дела, всичко заченато и управлявано от държавата загнива.



За справка - почти 40 години комунизъм и още много минали и настоящи примери.

Разбира се, ще си изям дипломата, ако се окаже, че има такова "добро" държавно управление и публично ще се извиня.



Но тук интересното е друго.

Пеевски отново издърпва картите от ръцете на ПП-тата, излиза в публична, бурна и концептуална защита на държавната ни собственост и за пп-тата остава да подкрепят Пеевски, да го подкрепят с някакви вариации или да се отметнат от публичната си защита на българската държавна собственост.



Както се казва, все "геле".



Въобще Пеевски сякаш успява винаги да издърпа килимчето изпод клатещите се крачета на "няма дясно, няма ляво".



А иначе идеята на правителството на Желязков беше добра, но, разбира се, беше опошлена от самото начало от калпавото изпълнение на администрацията, която, както по-горе казах, ежедневно и системно създава хаос и корупция.



И именно в това е проблемът с държавната собственост.

