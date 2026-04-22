Депутат от ПБ с ключово разкритие за Румен Радев

Новата политическа обстановка предполагаше хода на Борислав Сарафов. За „Прогресивна България" (ПБ) е истинска съдебна реформа, отпушване на съдебната система и избори на нов главен прокурор. Това заяви Петър Витанов от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Никога не съм бил привърженик на крайните мерки. Винаги съм вярвал в диалогичността. ПБ ще търси преди всичко диалог с всички онези, които не се отъждествяват с модела „Пеевски“. Политиците не могат да решават всички проблеми в съдебната система. Надявам се, че сега има всички предпоставки за реални действия, подчерта той.

Категорично следващият премиер ще е Румен Радев. Аз виждам своята роля в НС, тъй като съм от хората, които имат парламентарен опит, обяви Витанов.

Той отказа да назове кои лица ще бъдат предложени за министри в кабинета.

Благодаря на всички онези граждани, които излязоха, гласуваха и предопределиха бъдещето на своите деца. Резултатът ни е натоварен със свръх отговорност. От гледна точка на капацитет и административен опит има изключителни професионалисти, които са авторитети в своите сфери. Нямам съмнение в нормалното и по-качествено управление, коментира още Петър Витанов.

Всеки, който почтено си е вършил работата в държавната администрация може да бъде спокоен за своята работа. Там, където има недобре свършена работа или злоупотреби, ще има чистка, поясни той.

По думите му няма нужда да има преговори за коалиция.

Румен Радев не е вожд. Той не е авторитарен, а изключително диалогичен, изтъкна представителят на ПБ.

Такъв резултат е задължаващ – хората искат да видят радикални промени. Реформите трябва да се правят в началото, а не в края на един управленски мандат, каза още Витанов.

