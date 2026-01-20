Човек от партията на Радев с нови подробности

Че Румен Радев ще влезе в активната политика, потвърждава бившият говорител в служебните кабинети „Янев” и „Донев” Антон Кутев, който по-рано днес обяви, че ще участва в партията на президента в оставка.

„Дали ще е отделна партия или коалиция това е въпрос на технология и от там нататък за мен няма съмнение, че президентът ще е много силен и в това, че той ще бъде първа политическа сила и ще е близо до пълното мнозинство”, заяви той в ефира на NOVA.

Кутев посочи няколко цели пред Радев: „Той си е поставил тежки проблеми като борбата с корупцията, но борбата с корупцията зависи от конституционно мнозинство, защото и смяната на ВСС, смяната на главния прокурор, това значи конституционно мнозинство. Не вярвам, че президентът може да се размечтае да има конституционно мнозинство. Това означава след това да се търсят коалиции".



Кои ще са личностите в партийните редици е въпрос, който все още има много неизвестни. „Това е много сложно, защото не зависи от мен, а от него. Но във всеки случай аз ще направя всичко възможно, за да подпомогна проекта, защото смятам, че той е много важен”, заключи Кутев.

