Борисов с първи коментар за визитата на Зафиров в Китай

Докато Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ четеше декларация в парламента срещу визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви перд журналисти в кулоарите, че не вижда нищо скандално

"Доколкото знам, Зафиров е в Китай по линия на тяхната партия. Не се меся в работите на други партии. Не знам Китай да е обявена за вражеска държава. Самият Асен Василев работи много добре с Китай и каза, че трябва да се работи с тази държава. По същата логика преди няколко седмици президентът Путин беше в САЩ на сеща с президента Тръмп. По тази логика, след като президентът Путин е бил в САЩ и се е наредил до Тръмп, трябва да питаме защо наши хора има там до двамата", каза Борисов в отговор на въпрос какво прави Атанас Зафиров в Китай.

"Шефът на Европейската централна банка Кристин Лагард беше в Пекин. Опитвате се да направите скандал за нещо, което няма нищо скандално", каза още той.

"Не мога да кажа какво мислят председатели на други партии. Аз, въпреки поканите не изпратих наши представители в Пекин, защото имаме много работа", добави лидерът на ГЕРБ.

По думите му, за да не бъде обвързано правителството, Зафиров и Иванов са отишли с техни пари и са в отпуск.

"Разликата между мен и другите политици в България е моят опит и затова не съм изпратил наши политици там. Не съм избирал БСП, ИТН и Ново начало да ни подкрепят, защото са най-красиви и най-добри. Нито ППДБ за сглобката, но математиката е такава в парламента", каза още той.

"Когато "Величие", които искат да правят Варна руска губерня, са заедно с ППДБ, защо не ги питате тях", добави председателят на ГЕРБ.

Попитан за атаката на Асен Василев който каза, че Борисов е иззел функциите на премиер при посещението на ЕК шефката у нас, а Желязков бил „фигурант“, Борисов заяви: ""Въпросите са такива, че дори човек да е в лошо настроение, ще се усмихне. Ходи се на среща, когато си поканен. Аз бях поканен".

"За разлика от ППДБ, които са една сбирщина и структурите в София се разпаднаха пред очите им, ГЕРБ е 20-годишна партия. И когато лидерът на ГЕРБ говори, всички в партията мълчат. При нас има ред. Понеже беше поставено условие от нашите партньори аз да не съм премиер, аз изпратих мой представител там. Кое не е разбрал Асен Василев? Че Росен Желязков е изпратен от мен, че е от ГЕРБ и че ще се върне в ГЕРБ ли", попита той.

„Вече всички са професионално протестиращи. Кое е завладяна държава? В която Радев еднолично назначаваше правителство? Това е завладяна държава!

Кои хора да коментирам? Винаги има недоволни – във Франция, Германия, Великобритания… навсякъде има недоволни.

Аз от кое да изляза? Ми мен ме избират хората!

Най-голямото беззаконие, за да завладеят държавата, беше нашият арест, но народът ги наказа.

Даже и на мен сега ми се ходи на протест. Много е приятно да си ходиш на протеста, да пиеш бира и да викаш защо не работят ония там.

И аз бих протестирал срещу завладяната държава. Тази, която четири години я завладяваха“, каза още Борисов.

