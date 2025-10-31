Борисов призна от кого се страхува

"Днес ще рапортуваме, че и това обещание сме си изпълнили" - това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който в ранни зори събра куп хора в кабинета си в Народното събрание (НС).

"Образованието и здравето винаги са били приоритет за ГЕРБ", каза Борисов и допълни: "Както и секторите сигурност и отбрана".

Националният браншов синдикат Наука и образование благодари на лидера на ГЕРБ с грамоти и икона, която му връчи представителка на синдиката.

Веднага след това Борисов я постави на стената.

"Само от Господ имам страх", каза Борисов, целувайки иконата. Той допълни, че Господ гледа, бави, но не забравя.

"Сега ГЕРБ това, което трябва да прави, е да надгражда в образование, иновации в иновативните неща, които хората ги интересуват", призна лидерът на партията.

Той коментира и темата с бюджета.

„В бюджета се направиха някои корекции. Той е продължение на тези, които приемахме в сглобката“

През годините ГЕРБ водеше консервативна поетика, но накрая дойде Промяната и всички системи нараснаха главоломно.

Виждате, че по всички параметри ние се движим в инерцията и посоката, която беше зададена, когато бяхме в сглобката.

Няма партия, която да излее и да каже Василев вдигаше пенсиите, а ние сега ще ги намалим“, поясни Борисов.

„Ще дадем с 1 млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да сме готини като Асен Василев“, обясни Борисов.

