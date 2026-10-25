Активността нараства - ето данните към 15 часа

Избирателната активност на президентските избори в България достигна 13,4% към 14:00 часа, съобщава NOVA.

За сравнение, към 12:00 часа агенцията отчете активност от 9,1%, а към 10:00 часа – 4,4%.

Данните показват постепенно увеличаване на участието в изборите през първата половина на деня.

NOVA ползва данни на „Тренд“.

Общо 6 590 000 български граждани имат право да участват в избора на нов президент и вицепрезидент.

За държавния пост се състезават 27 кандидатпрезидентски двойки.

Сред избирателите има и 46 001 българи, които навършват пълнолетие през тази година и за първи път могат да упражнят правото си на глас.

Избирателната активност към 15:00 ч. е 15%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Мяра”, направен по поръчка на NOVA.

До колко часа можем да гласуваме?

Изборният ден започна в 7:00 часа сутринта и по график трябва да приключи в 20:00 часа.

Ако пред избирателната секция има граждани, които все още не са гласували, работното време може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.

В страната машинно гласуване е предвидено в 9373 избирателни секции.

В 2249 от тях са разположени по две устройства, а общият брой на машините е 11 622.

Българите зад граница гласуват в 60 държави

За сънародниците ни извън България са организирани 613 избирателни секции в 60 държави.

В 242 от тях е предвидено машинно гласуване, като в 24 секции ще има по две устройства.

Най-много секции в чужбина са разкрити в Обединеното кралство – 82, следвано от Турция със 78, Германия със 70 и Испания с 67. В САЩ избирателите могат да гласуват в 44 секции.

Изборният ден продължава, а следващите данни за активността ще дадат по-пълна картина за участието на българските граждани в президентския вот.