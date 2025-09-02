Адв. Марковски проговори за връзката на Паскал с Асен Василев и Бойко Рашков

Адвокат Димитър Марковски проговори за връзката на Никола Николов-Паскал с Асен Василев и Бойко Рашков. Към настоящия момент нямам информация прокуратурата да е обжалвала определението на съда за пускане на Никола Николов-Паскал под парична гаранция. Но все още има срок, в който могат да го направят.

Това съобщи в ефира на NOVA адвокат Димитър Марковски относно решението на Софийския градски съд да пусне клиента му под гаранция в размер на 50 000 лв. 64-годишният мъж беше екстрадиран от Сърбия и задържан у нас за 72 часа.

Относно подозренията, че Паскал се е върнал в страната, за да съдейства на властите и евентуално да участва в политическа схема, Марковски беше категоричен:

„Ако имаше договорка с прокуратурата, щяхме да видим други резултати – парична гаранция още при екстрадирането, а не искане за най-тежката мярка. Това не се случи. Задържан беше за 72 часа, а прокуратурата настоя пред съда за арест, въпреки че предоставих надлежна медицинска документация“.

Най-обсъжданата част от показанията на Николов е свързана със споменаването на имената на съпредседателя на „Продължаваме промяната” Асен Василев и бившия вътрешен министър Бойко Рашков.

„Господин Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков. Той е предал информация, която е чул от друг обвиняем. Това не са твърдения от първо лице“, поясни защитникът.

Марковски обаче подчерта, че дори и такава информация има правен статус. „Обясненията на обвиняемите са доказателствени средства по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс. Те подлежат на проверка“.

На въпрос защо до момента Асен Василев и Бойко Рашков не са разпитани, Марковски поясни:

„Това е тактика на разследването и преценка на самите разследващи прокурори. Не може да бъдат викани без сериозен набор от доказателства. Предстои да се види как ще се развие процесът“.

