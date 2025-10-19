Жестока трагедия на магистралата! Загина момиче на 17

Ужасна катастрофа отне живота на 17-годишно момиче на автомагистрала “Тракия” в района на Пловдив. Инцидентът е станал малко преди полунощ, при километър 130 на аутобана – близо до село Желязно, в посока Бургас.

По първоначални данни, Мерцедес, управляван от 20-годишен мъж, внезапно излязъл от контрол и се ударил в мантинелата. В колата пътувала и 17-годишна пътничка, която е загинала на място от получените травми.

На мястото са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които само констатирали смъртта на момичето. Шофьорът е бил задържан за 24 часа.

