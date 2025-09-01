Земетресение събуди наш град, още два изтръпнаха /ОБНОВЕНА/

Земетресение събуди Сливен. Още два града изтръпнаха

Трус с магнитуд М=3.2 е регистрирано в района на град Сливен, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

По техни данни събитието от 1 септември 2025 г., от 02:48 часа българско време е с епицентър на 20 км от град Ямбол, на 50 км от град Стара Загора и на 250 км от град София.

До момента има данни земетресението да е слабо усетено на територията на град Поморие и град Ямбол.

Няма данни за нанесени материални щети. Хората обаче много се изплашиха, за което свидетелстват и коментарите им в социалните мрежи.

Все едно гръмна бомба, тътен и ударна вълна, гласи един от първите разкази на очевидци, усетили земния трус в Сливен. Един от коментиращите, който е от Ямбол посочва, че "леко разтресе, все едно гръмна бомба някъде преди това". Според друг, също от Ямбол, е било "като ударна вълна, много кратко".

Интересно съвпадение изказва и трети очевидец, който е от Поморие.

"Точно гледах за земетресението в Непал и мислех, че само ми се е сторили, че усещам нещо.", пише човекът.

