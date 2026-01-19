Взимат много важно решение за пенсиите!

Пенсионната реформа е темата на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.

Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд. До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента.

Идеята сега е да се въведе мултифондова система - тоест създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на самия клиент. Най-общо фондовете ще се делят на три: рискови, балансирани и консервативни, предаде Нова телевизия.

Рисковите ще са подходящи за по-млади хора, които искат да увеличат средствата си във фонда. Парите им ще бъдат инвестирани в по-високорискови активи, ще могат да инвестират в различни акции, които могат да донесат по-голяма печалба. Таксите на тези фондове ще се определят от успеваемостта и ликвидността им - може ли да донесе наистина повече пари. Ако рискът при инвестицията се окаже неоправдан, то таксата пада. Балансираният е за хора, които вече имат спестявания, там профилът на инвестициите се променя. Например вместо по-високорискови акции може клиента да се насочи към облигации.

Принципът на таксите е същия - според успеваемостта на фонда. Третият фонд е консервативен. Предвиден е за хората, които наближават пенсия и искат да запазят спестяванията си. Там профилът на инвестиции е с минимален риск и се инвестира в активи като държавни ценни книжа, които най-вече държат парите в безопасност от инфлацията. Вноската и за трите опции остава същата - 5% от осигурителния доход на клиента, като 2.8% се поема от работодателя, 2.2% от работника.

Във всеки момент клиентът може да смени профила на фонда и типа инвестиции. Останалите два стълба - държавната пенсия по първия и доброволното осигуряване по третия, остават непроменени. Парите по втория стълб няма да бъдат използвани от НОИ. Критиките на синдикатите, конкретно на КТ "Подкрепа", са че обществото е крайно неинформирано по темата, не поема никакъв ангажимент към парите си по втория стълб и не може да се очаква, че рязко ще започне да ги управлява активно. Ако клиентът не избере конкретна опция от трите подфонда, автоматично ще бъде прехвърлен към балансиран подфонд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com