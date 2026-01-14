Времето с рязък завой! Иде най-свирепият студ за годината

Нов рязък завой прави времето. След топлите дни в началото на седмицата, температурите отново падат. От средата на седмицата към Балканския полуостров ще се спусне студена арктична въздушна маса, която ще понижи градусите и ще създаде условия за валежи.

Първи снеговалежи от 16 януари

Още на 16-и януари температурите ще се понижат осезаемо. Вятърът ще се ориентира от североизток, а валежите постепенно ще преминат от дъжд в сняг. Първите снеговалежи се очакват в Североизточна България, като до края на деня ще обхванат и Централна и Северозападна България.

През утрешния ден облачността ще бъде променлива, като в западните райони временно ще намалява и ще се радваме на слънчеви часове. Температурите ще достигнат между 8 и 13–14 градуса, но в котловините и в Североизточна България ще останат по-ниски. В късния следобед и привечер вятърът ще отслабне и ще се преориентира от североизток – сигнал за предстоящото нахлуване на студен въздух.

Зимата продължава да показва силата си в голяма част от Европа. В северните и североизточните райони температурите падат под минус 16 градуса, като Киев се очертава като най-студената столица на континента. За контраст – в Атина ще бъде най-топло, с температури около 16 градуса. Централна Европа остава мъглива и студена, а по западните брегове времето е по-меко, но с чести валежи от дъжд.

В петък студеният въздух от североизток ще обхване страната

Денят ще започне с температури около нулата в Добруджа и по високите западни полета, а в южните и югозападните райони – с 4–5 градуса. Облачността ще е значителна, с валежи от сняг, а в южните части – първоначално от дъжд. Около обяд температурите ще паднат до минус 3 градуса в Североизтока, докато в крайните южни райони все още ще се задържат около 10 градуса.

Снегът няма да е обилен, но на места в източната част на Дунавската равнина и по наветрените части на Стара планина ще се образува няколкосантиметрова снежна покривка. Валежите ще спират почти навсякъде до полунощ срещу събота. Почивните дни ще бъдат мразовити – със студени сутрини, дневни температури около и под нулата и възможни слаби превалявания от сняг, без съществено натрупване.

В неделя и началото на следващата седмица ни очакват истински ледени дни. Минималните температури ще падат до минус 10 – минус 12 градуса, а дневните в много райони ще останат под нулата. Най-студеното утро се очертава във вторник, когато на много места термометрите ще показват между минус 13 и минус 7 градуса. През деня се очаква постепенно, макар и слабо, омекване на времето.

Планината разделя климатичните зони

Стара планина ще забави преминаването на снежната покривка на юг, където Пловдив, Стара Загора и Бургас ще получат валежи предимно от дъжд.

Дунавската равнина – нова снежна покривка

В комбинация с нахлуващия студен въздух, времето ще придобие типично зимен характер, особено в Дунавската равнина, където се очаква образуването на нова снежна покривка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com