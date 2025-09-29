Важно от НОИ. Всеки втори нов пенсионер е с...

През миналата година са отпуснати лични и наследствени пенсии на 109 832 човека (97 181 бр. лични и 12 651 бр. наследствени) и спрямо 2023 г. (100 451 бр.) техният брой се е увеличил с 9 381 пенсии.



Това показва анализ на Националния осигурителен институт.



Новоотпуснатите първи пенсии за инвалидност поради общо заболяване са 49 798 бр. и заемат дял от 45,4% от всички нови пенсии. Те са с 21,7% или с 8 876 бр. повече спрямо 2023 г. Прирастът се дължи на новоотпуснатите лични първи пенсии за инвалидност поради общо заболяване, които нарастват от 30 520 бр. за 2023 г. на 39 704 бр. за 2024 г. (с 9 184 бр. или с 30,1%).



Новите наследствени първи пенсии за инвалидност са 10 094 бр. при 10 402 бр. за 2023 г.



Държавата е отпуснала 51 605 пенсии за осигурителен стаж и възраст през миналата година и спрямо предходната те намаляват с 1,5% или с 809 бр., което се дължи на спада с 2 618 пенсии или с 45,8% при личните пенсии, отпуснати при условията на чл. 69б от КСО, пише pariteni.bg.



Личните пенсии за осигурителен стаж и възраст 1 491 119 бр. представляват 76,4% от всички лични пенсии. 70 от тях са отпуснати при условията на чл. 68, ал. 1-2 от КСО, тоест хората са изпълнили и двете изисквания – за стаж и възраст.



171 474 бр. или 11,5% са пенсиите, отпуснати при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО, тоест те имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст 67 години. 50 482 бр. (3,4%) са новите пенсии, отпуснати при условията на чл. 68а, тоест имат изискуемия осигурителен стаж и са избрали да се пенсионират до една година по-рано от нужната възраст по общия ред. 231 човека са се пенсионирали по чл. 69а, 144 893 бр. (9,7%) – по чл. 69б, които касаят ранно пенсиониране на работещите първа и втора категория труд.

С минимална пенсия за съответния вид са били 936 150 пенсионери или 45,6% от общия брой пенсионери (2 052 553 бр.) към 31 декември 2024 г. За сравнение делът им през 2023 г. е бил 45,7%. Към 31 декември 2024 г. са изплащани общо 1 951 564 лични пенсии, като от тях личните пенсии за осигурителен стаж и възраст (вкл. лични пенсии за стаж и възраст по отменени закони и по чл. 69 от КСО) са 1 491 159. В сравнение с предходната година те са с 6 068 бр. по-малко (1 497 227 бр. за 2023 г.).

В края на 2024 г. са изплащани 453 334 бр. лични пенсии за инвалидност, като броят им се е увеличил с 22 874 пенсии или с 5,3% в сравнение с 2023 г. (430 460 бр.).



Личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване заемат 86,1% дял от всички инвалидни пенсии и са 390 477 бр., като спрямо 31 декември 2023 г. този брой се е увеличил с 20 588 пенсии или с 5,7 на сто (369 589 пенсии). Броят на личните пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (6 595 бр. към 31 декември 2024 г.) е намалял с 5,8% спрямо 2023 г.

Към края на 2024 г. се изплащат 63 333 (60 543 в края на 2023 г.) лични пенсии, несвързани с трудова дейност, от които 54 317 социални пенсии за инвалидност, 6 117 социални пенсии за старост, 923 персонални пенсии, 145 за гражданска инвалидност, 1 800 за военна инвалидност и др.



Пенсия в размер, ограничен на максималния, към 31 декември 2024 г. получават 4 598 пенсионери с първи пенсии (при 2 080 бр. за 2023 г.).

