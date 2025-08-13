В градовете мор, на морето - рай

В сряда над България ще бъде слънчево

Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София - около 33 градуса.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

В планините

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 19 градуса.

По морето

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 31 мин. и залязва в 20 ч. и 31 мин. Продължителност на деня: 14 ч. Луната в София залязва в 11 ч. и 7 мин. и изгрява в 22 ч. и 27 мин. Фаза на Луната: четири дни след пълнолуние.

