Студът настъпва, снегът се спуска до 1300 метра. Какво ни чака през уикенда

Студен северен вятър, дъжд в голяма част от страната и сняг в планините бележат времето в петък. Температурите се понижават, а през почивните дни в отделни котловини се очакват и стойности под нулата. През следващата седмица предстои постепенно затопляне, макар валежите да продължат.

Дъжд и студен вятър обхващат страната

Днес над България ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северен вятър, с който ще прониква студен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а в София - около 10°.

Сняг в планините, силен вятър по морето

В планините ще бъде предимно облачно и ще вали сняг, а под 1300 метра - дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от север-североизток.

На 1200 метра максималната температура ще достигне около 6°, а на 2000 метра ще бъде минус 1°.

По Черноморието също ще преобладава облачно време, с валежи главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен северен вятър.

Температурите на въздуха ще бъдат между 14° и 16°, на морската вода - 19°-20°, а вълнението ще достига 2-3 бала.

През уикенда термометрите падат под нулата

През почивните дни ще се задържи хладно. Минималните температури ще бъдат предимно между 2° и 7°, като в събота в отделни котловини ще паднат до 0°, дори минус 1°.

Дневните стойности ще достигат 12°-17°, а в неделя ще бъдат малко по-високи.

Облачността ще остане променлива, по-често значителна. В събота дъжд ще превалява в югоизточните райони, а в неделя са възможни слаби валежи на места в Източна България.

В събота вятърът ще се запази предимно от север, като в източните райони ще бъде до умерен. В неделя ще се ориентира от запад-югозапад и ще се усили в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина.

Следващата седмица носи затопляне до 20 градуса

През първата половина на новата седмица облачността ще бъде предимно значителна. Вероятността за валежи ще бъде по-голяма в Южна и Източна България.

Повече дъжд се очаква в понеделник и вторник, докато в сряда и четвъртък валежите ще бъдат предимно слаби.

Температурите постепенно ще се повишат. Минималните ще бъдат основно между 4° и 9°, като във вторник ще са по-високи, а максималните ще достигат между 15° и 20°.

През последните два дни от периода вятърът ще се ориентира от изток.