Общество

Студът настъпва, снегът се спуска до 1300 метра. Какво ни чака през уикенда

На места температурите падат под нулата, но след почивните дни започва затопляне

Студът настъпва, снегът се спуска до 1300 метра. Какво ни чака през уикенда
16 окт 26 | 7:06
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Иван Ангелов

Студен северен вятър, дъжд в голяма част от страната и сняг в планините бележат времето в петък. Температурите се понижават, а през почивните дни в отделни котловини се очакват и стойности под нулата. През следващата седмица предстои постепенно затопляне, макар валежите да продължат.

Дъжд и студен вятър обхващат страната

Днес над България ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северен вятър, с който ще прониква студен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а в София - около 10°.

Сняг в планините, силен вятър по морето

В планините ще бъде предимно облачно и ще вали сняг, а под 1300 метра - дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от север-североизток.

На 1200 метра максималната температура ще достигне около 6°, а на 2000 метра ще бъде минус 1°.

По Черноморието също ще преобладава облачно време, с валежи главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен северен вятър.

Температурите на въздуха ще бъдат между 14° и 16°, на морската вода - 19°-20°, а вълнението ще достига 2-3 бала.

През уикенда термометрите падат под нулата

През почивните дни ще се задържи хладно. Минималните температури ще бъдат предимно между 2° и 7°, като в събота в отделни котловини ще паднат до 0°, дори минус 1°.

Дневните стойности ще достигат 12°-17°, а в неделя ще бъдат малко по-високи.

НИМХ

Облачността ще остане променлива, по-често значителна. В събота дъжд ще превалява в югоизточните райони, а в неделя са възможни слаби валежи на места в Източна България.

В събота вятърът ще се запази предимно от север, като в източните райони ще бъде до умерен. В неделя ще се ориентира от запад-югозапад и ще се усили в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина.

Следващата седмица носи затопляне до 20 градуса

През първата половина на новата седмица облачността ще бъде предимно значителна. Вероятността за валежи ще бъде по-голяма в Южна и Източна България.

Повече дъжд се очаква в понеделник и вторник, докато в сряда и четвъртък валежите ще бъдат предимно слаби.

Температурите постепенно ще се повишат. Минималните ще бъдат основно между 4° и 9°, като във вторник ще са по-високи, а максималните ще достигат между 15° и 20°.

През последните два дни от периода вятърът ще се ориентира от изток.

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Автор Иван Ангелов

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