Страшна трагедия у нас. Има жертва, завториха път

Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение поради възникнало произшествие.
Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.
По първоначална информация става дума за пътнотранспортно произшествие между автомобил и велосипедист. Инцидентът е станал след в ранния следобед в района на няколко големи предприятия.
От МВР потвърдиха, че велосипедистът е починал.
Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево.
