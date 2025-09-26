Общество

Страшна трагедия у нас. Има жертва, завториха път

Има осигурен обходен маршрут

Източник: Фото:bTV

26 сеп 25 | 15:42
Агенция Стандарт

Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение поради възникнало произшествие. 

Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово. 

По първоначална информация става дума за пътнотранспортно произшествие между автомобил и велосипедист. Инцидентът е станал след в ранния следобед в района на няколко големи предприятия. 

От МВР потвърдиха, че велосипедистът е починал. 

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево. 

Автор Агенция Стандарт

