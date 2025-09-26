Страшна трагедия у нас. Има жертва, завториха път

Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение поради възникнало произшествие.

Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

По първоначална информация става дума за пътнотранспортно произшествие между автомобил и велосипедист. Инцидентът е станал след в ранния следобед в района на няколко големи предприятия.

От МВР потвърдиха, че велосипедистът е починал.

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево.

