Снегът се върна. Времето полудява

Снегът се върна, след като активният циклон „Дебора“ започна да навлиза в страната от югозапад. Времето в страната рязко се вложи. В София вали дъжд, на места в страната - сняг.

Студеният фронт вече е достигнал границите на страната и постепенно обхваща все повече райони, като носи валежи, силен вятър и сериозно понижение на температурите.

През следващите часове времето в Западна, Южна и Централна България ще се влошава осезаемо. Очакват се валежи от дъжд, които на места – особено в по-високите западни полета като Софийско и Драгоманско – ще преминават в сняг.

Температурите ще започнат да се понижават, а комбинацията от влага и студ създава предпоставки за заледявания и усложнена пътна обстановка.

Снеговалежите вече са факт в редица райони. Сняг със средна интензивност вали по проходите Пампорово и Превала, където условията бързо се променят.

В курорта Пампорово снежната покривка вече достига около 10 см и продължава да се увеличава, особено в районите Студенец и кулата „Снежанка“. В по-ниските части на област Смолян засега валежите са от дъжд, но при спад на температурите е възможно и там да преминат в сняг.

Бяла покривка вече се образува и в Западна България. Сняг вали в област Перник, както и в районите около Земен, Бела река и Планиница.

Заснежен е и пътният участък между Кюстендил и Радомир, където шофьорите трябва да бъдат особено внимателни.

Пътнопочистващите машини са на терен и работят активно, но условията се променят бързо.

Метеоролозите предупреждават, че това е едва началото. Очаква се валежите да се усилят през следващите часове, а снежната граница да се понижи още, което означава, че все повече райони могат да осъмнат със снежна покривка. Възможни са и силни пориви на вятъра, които допълнително ще влошат усещането за студ и видимостта по пътищата.

Особено внимание трябва да обърнат шофьорите, тъй като условията могат да се променят в рамките на минути – от дъжд към сняг, от мокра към заледена настилка. Препоръчва се избягване на пътувания в планинските райони, ако не са наложителни, както и движение със зимни гуми.

Циклонът „Дебора“ се очаква да задържи нестабилното време поне до края на деня, като на места валежите ще бъдат интензивни. Не е изключено и натрупване на по-сериозна снежна покривка в западните и планинските райони на страната.

