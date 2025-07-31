Синоптик с потресаващи данни за времето у нас това лято

Лятото на 2025 година ще остане в историята като едно от най-сухите в страната -

средните валежи са били под 50% от обичайното за сезона.

Това разкри пред бТВ климатологът Симеон Матев, според когото истинският проблем не е само в атмосферните условия, а в липсата на адаптация от страна на хората и институциите.

„Водните ресурси не се управляват правилно и оттам идват кризите с безводието“, подчерта той. Най-тежко остава положението в Плевен, където и падналите напоследък валежи не са достатъчни, за да осигурят нормално водоснабдяване.

От кражби на вода до манталитет на безразборно потребление

Матев акцентира и върху социалния аспект на кризата. „Проблемът не е само в мрежата. Водата се краде. Въпрос на манталитет – защо да си поливаме градината и да си мием колата с питейна вода, като можем да го правим с вода от кладенец или сондаж“, заяви климатологът. По думите му, докато липсва култура за пестене и контрол на разходите на ресурсите, дори по-обилни валежи няма да компенсират пораженията.

Той обясни още, че август бележи края на климатичното лято, а от 1 септември започва климатичната есен, но това не означава рязко застудяване. Преходът между сезоните вече е все по-плавен и непредсказуем, което също е белег на климатичните промени.

Горещини, рекорди и прогнози за по-сериозни валежи през зимата

Въпреки че лятото на 2025 г. не е най-топлото в историята, то влиза в челната тройка по аномалии. Най-екстремни стойности бяха отчетени през юли, когато в Монтана температурите достигнаха 43,5 градуса по Целзий.

„Миналото лято, през 2024 г., беше най-топлото, а това на 2012 г. остава второ по аномалия. През 2025 г. средните стойности пак са в топ 3, но все пак с около 3 градуса по-ниски от миналата година“, обясни Матев.

Според прогнозите по-сериозни и по-интензивни валежи се очакват чак през ноември и декември, което означава, че водната криза може да продължи още месеци, преди природата да донесе облекчение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com