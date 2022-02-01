Рожден ден имaт днeс

New Europe : Прокопиев e сляпото петно в българския медиен пейзаж

Статия в авторитетно издание разкрива как Иво Прокопиев използва своя медиен контрол, за да подбира внимателно информацията, която излиза за неговите бизнес начинания, за да обслужва собствените си це...