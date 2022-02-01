Рожден ден имaт днeс
О.р. ген. Михо Михов, посланик на България в Македония (2005-2009), бивш командващ на ВВС и началник на Генералния щаб на БА
Д-р Николай Михайлов, психиатър и социален коментатор
Светлана Жекова, политик, бивш министър на околната среда и водите
Иван Кючуков, треньор по футбол
Калин Ангелов, художник – живописец
Николай Милчев, поет
Николаос Цитиридис, комик и тв водещ
Чл.кор. Константин Хаджииванов, химик, бивш зам. председател на БАН
Кирил Станков, режисьор
Константин Младенов, режисьор
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