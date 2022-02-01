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Рожден ден имaт днeс

От: Агенция Стандарт -
Рожден ден имaт днeс
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О.р. ген. Михо Михов, посланик на България в Македония (2005-2009), бивш командващ на ВВС и началник на Генералния щаб на БА

Д-р Николай Михайлов, психиатър и социален коментатор

Светлана Жекова, политик, бивш министър на околната среда и водите

Иван Кючуков, треньор по футбол

Калин Ангелов, художник – живописец

Николай Милчев, поет

Николаос Цитиридис, комик и тв водещ

Чл.кор. Константин Хаджииванов, химик, бивш зам. председател на БАН

Кирил Станков, режисьор

Константин Младенов, режисьор

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Автор: стандарт

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