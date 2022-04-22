Рожден ден днес прaзнувaт
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Ани Салич, тв водеща
Добра Савова, народна певица
Ивайло Йорданов, футболист
Николай Чавдаров, футболист
Теодора Недева, тенисистка
Петко Дурмана, художник
Лена Левчева, поетеса, театрална актриса
Любен Петров, политик, генерал
Яне Янев, политик
Йордан Колев Кюмюрджиев, политик, офицер, генерал-майор от МВР
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