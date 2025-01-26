Рожден ден днес имат

Божидар Колев, съсобственик на "Технополис" и "Практикер"
Валентин Йорданов, олимпийски, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба
Даниел Цочев, актьор
Йордан Йончев-Гъмзата, музикант, тромпетист от "Ку-ку бенд"
Радка Попова, европейска шампионка по биатлон
Светлана Тилкова-Алена, астролог и нумеролог
Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП "Глас народен"
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