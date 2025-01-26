Общество

Рожден ден днес имат

Да почерпи Алена

Рожден ден днес имат | StandartNews.com
26 яну 25 | 6:00
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Агенция Стандарт

Божидар Колев, съсобственик на "Технополис" и "Практикер"

Валентин Йорданов, олимпийски, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба

Даниел Цочев, актьор

Йордан Йончев-Гъмзата, музикант, тромпетист от "Ку-ку бенд"

Радка Попова, европейска шампионка по биатлон

Светлана Тилкова-Алена, астролог и нумеролог

Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП "Глас народен"

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Автор Агенция Стандарт

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