Рожден ден днес имат

Божидар Колев, съсобственик на "Технополис" и "Практикер"

Валентин Йорданов, олимпийски, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба

Даниел Цочев, актьор

Йордан Йончев-Гъмзата, музикант, тромпетист от "Ку-ку бенд"

Радка Попова, европейска шампионка по биатлон

Светлана Тилкова-Алена, астролог и нумеролог

Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП "Глас народен"

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