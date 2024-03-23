Рожден ден днес имат

Проф. Атанас Семов, съдия в Конституционния съд

Проф. Лилия Райчева, медиен експерт

Явор Цаков, журналист

Валентин Ламбев, политик

Проф. д-р Георгий Станишев, архитект

Ириней Константинов, актьор, директор на театър „София“

Д-р Тотко Найденов, основател и главен редактор на в. „Български лекар“

Проф. д-р Константин Чернев, началник Клиника по вътрешни болести в УМБАЛ "Софиямед"

Д-р Цветан Алайков, началник отделние по Клинична хематология в УМБАЛ "Софиямед"

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