Рожден ден днес имат

Александър Александров-Кривия, бивш футболист
Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика
Димитър Ковачев-Фънки, музикант и бизнесмен
Йорданка Благоева, легендарна лекоатлетка, олимпийска шампионка
Княгиня Калина Сакскобургготска, единствена дъщеря на Симеон Сакскобургготски
Светослав Малинов, политолог, бивш евродепутат
Проф. инж. Стоян Братоев, инженер, изпълнителен директор на „Метрополитен“
Д-р Божидар Нанев, бивш министър на здравеопазването
Боян Даскалов, режисьор
Петя Силянова, актриса
Д-р Диляна Василева, началник Отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Софиямед"
Д-р Таньо Стефанов, началник отделение по Гръдна хирургия в МБАЛ "Бургасмед"
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