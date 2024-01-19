Общество

Рожден ден днес имат

Да почерпи Йорданка Благоева

Рожден ден днес имат | StandartNews.com
19 яну 24 | 6:00
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Агенция Стандарт

Александър Александров-Кривия, бивш футболист

Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика

Димитър Ковачев-Фънки, музикант и бизнесмен

Йорданка Благоева, легендарна лекоатлетка, олимпийска шампионка

Княгиня Калина Сакскобургготска, единствена дъщеря на Симеон Сакскобургготски

Светослав Малинов, политолог, бивш евродепутат

Проф. инж. Стоян Братоев, инженер, изпълнителен директор на „Метрополитен“

Д-р Божидар Нанев, бивш министър на здравеопазването

Боян Даскалов, режисьор

Петя Силянова, актриса

Д-р Диляна Василева, началник Отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Софиямед"

Д-р Таньо Стефанов, началник отделение по Гръдна хирургия в МБАЛ "Бургасмед"

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Автор Агенция Стандарт

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