Рожден ден днес имат

Александър Сталийски, бизнесмен

Проф. д-р Антонина Желязкова, културен антрополог

Ваня Стамболова, лекоатлетка

Венцеслав Стефанов, президент на ПФК "Славия"

Весела Караиванова-Начева, подуправител на НОИ

Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон

Кирил Георгиев, шахматист, гросмайстор

Николай Василев, финансист, бивш вицепремиер и министър

Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, председател на ЦКС

Проф. д-р Пламен Митев, историк

Проф. дн Цветан Сивков, юрист

Неда Антонова, писателка и журналистка

Д-р Васил Горанов, началник отделение по хирургия в УМБАЛ "Пълмед", Пловдив

Д-р Димитър Димитров, началник отделение по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ "Пълмед", Пловдив

Д-р Иво Парунов, началник отделени УНГ болести в МБАЛ "Бургасмед"

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com