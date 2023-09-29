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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Кали, попфолк певица

Радка Жекова, художничка

Тодор Чуров, посланик в Румъния

Христо Николов, баскетболист

Пейо Пеев, барабанист, основател на групите „Импулс“ и „Спринт“

Красимир Ранков, актьор и режисьор

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Тагове: Рожден Ден 2 Октомври

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