Рожден ден днес имат
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Кали, попфолк певица
Радка Жекова, художничка
Тодор Чуров, посланик в Румъния
Христо Николов, баскетболист
Пейо Пеев, барабанист, основател на групите „Импулс“ и „Спринт“
Красимир Ранков, актьор и режисьор
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