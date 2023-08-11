Рожден ден днес имат
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Кристалина Георгиева, икономист, председател на МВФ
Андрей Слабаков, режисьор, евродепутат
Боби Ваклинов, тв водещ и рап певец
Емил Кременлиев, бивш национал по футбол
Емил Христов, кинооператор и режисьор
Михаил Белчев, композитор, поет и певец
Ирен Онтева, манекенка
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