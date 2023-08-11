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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Кристалина Георгиева, икономист, председател на МВФ

Андрей Слабаков, режисьор, евродепутат

Боби Ваклинов, тв водещ и рап певец

Емил Кременлиев, бивш национал по футбол 

Емил Христов, кинооператор и режисьор

Михаил Белчев, композитор, поет и певец

Ирен Онтева, манекенка

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Тагове: Рожден Ден 13 Август

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