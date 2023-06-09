Рожден ден днес имат
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Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ
Венелина Венева, лекоатлетка
Илия Луков, народен певец
Петър Антонов, актьор
Петър Дудоленски, бизнесмен
Проф. Стоян Домусчиев, художник
Цветана Божурина, бивша волейболистка
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