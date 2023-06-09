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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ

Венелина Венева, лекоатлетка

Илия Луков, народен певец

Петър Антонов, актьор

Петър Дудоленски, бизнесмен

Проф. Стоян Домусчиев, художник

Цветана Божурина, бивша волейболистка

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Тагове: Рожден Ден 13 Юни

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