Кошмар за пушачите. Ново поскъпване

Ново поскъпване на цигарите се очаква от март 2027 г., когато акцизът ще бъде увеличен от 120 на 126 евро за 1000 къса, съобщи БНТ.

Това е поредна стъпка от предварително заложения календар за повишаване на налога, след като през август 2026 г. ставката вече беше вдигната от 113 на 120 евро за 1000 къса.

При стандартна кутия от 20 цигари увеличението на акциза от март ще е около 12 евроцента, ако бъде прехвърлено изцяло върху крайната цена. С отчитане на ДДС поскъпването би било приблизително 14 цента на кутия. Сметката е ориентировъчна, а реалното изменение ще зависи и от ценовата политика на производителите и търговците.

Според бюджетния план на България, изпратен в Брюксел, по-ранното увеличение на акцизите ще донесе през 2027 г. допълнителни приходи от ДДС и акцизи в размер на 220,2 млн. евро, или около 0,16% от брутния вътрешен продукт.